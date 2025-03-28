Индия заблокировала доступ в свой порт танкеру с российской нефтью

Andaman Skies построен в 2004 году, а сертифицировала его для захода в порт местная консалтинговая компания Dakar Class. Однако ее сертификат не признается индийскими властями, соответственно, руководство порта не имеет права принять танкер. При этом в прошлом году судно заходило в порт Вадинара, потому что на тот момент ему еще не исполнилось 20 лет.