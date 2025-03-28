Доллар и евро подешевели перед выходными в Беларуси. Информация опубликована на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Согласно данным, доллар снизился на 0,0083, или 0,27% и стоит 3,1176 рубля. Евро также стал дешевле после торгов на бирже 28 марта — на 0.0141. Стоимость одного евро составляет 3,3459 рубля.
Вместе с тем российский рубль подорожал на 0,0064, или 0,18%. За 100 российский рублей необходимо будет отдать 3,6634 рубля. Юань снизился на 0,0125. За 10 юаней нужно будет заплатить 4,2147 рубля.
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