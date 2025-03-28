Wildberries и Ozon нарушили законодательство Казахстана о госсимволах — МКИ

Как сообщает ведомство, информация о продаже флага с арабской надписью была удалена с маркетплейса Wildberries, а администрации Ozon было направлено уведомление об устранении нарушений. Министерство подчеркнуло, что использование государственного флага должно соответствовать национальным стандартам и не может быть использовано в качестве предмета для надругательства.