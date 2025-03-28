Wildberries и Ozon нарушили законодательство Казахстана о госсимволах — МКИ

В ответ на запрос о нарушении, поступивший от граждан, ведомство провело проверку и выявило два факта распространения товаров с нарушением законодательства РК о государственных символах.
Как сообщает ведомство, информация о продаже флага с арабской надписью была удалена с маркетплейса Wildberries, а администрации Ozon было направлено уведомление об устранении нарушений. Министерство подчеркнуло, что использование государственного флага должно соответствовать национальным стандартам и не может быть использовано в качестве предмета для надругательства.
Кроме того, маркетплейсам напомнили о положениях Конституционного закона Республики Казахстан «О государственных символах», которые требуют, чтобы флаг страны использовался исключительно в целях выражения патриотизма и поддержки достижений страны.
В соответствии со статьей 372 Уголовного кодекса Республики Казахстан, надругательство над государственными символами Республики Казахстан влечет уголовную ответственность. В этой связи, Министерством культуры и информации Республики Казахстан направлено уведомительное письмо в адрес МВД для принятия процессуальных мер в рамках компетенции.
Мы уточнили у ведомства, против кого были направлены запросы о принятии мер.
— МВД определит виновника, будь то жители Атырау или платформы Wildberries.kz и Ozon.kz, — пояснили в министерстве.