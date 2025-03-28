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В Ростове стоимость новой трассы от Суворовского составит 4,5 млрд рублей

Власти Ростовской области планируют начать строительство дороги из микрорайона Суворовский до улицы Орбитальная в 2025 году. Общий бюджет проекта составит 4,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе губернатора.

Источник: Коммерсантъ

Работы продлятся три года и включают строительство дублера ростовской улицы Орбитальной. Новая дорога, известная как «Орбитальная-2», будет соединять автодорогу 60К-25 (Ростов — Дебальцево) с региональной дорогой 60Н-82 (Аксай — Большой Лог — Новочеркасск), а также с улицей Обсерваторной в Верхнетемерницком. Трасса пересечет федеральную М-4 «Дон», для чего будет создана двухуровневая развязка.

Проект проходит через садовое товарищество «Защитник» и обеспечит выезд из Суворовского на улицу Обсерваторную, что позволит жителям микрорайона легче попадать в Северный жилой массив (СЖМ), на северный объезд Ростова и в район Темерник. Длина новой дороги составит 4,5 км. Проект уже согласован строительной экспертизой.