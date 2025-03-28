В Ростове стоимость новой трассы от Суворовского составит 4,5 млрд рублей

Работы продлятся три года и включают строительство дублера ростовской улицы Орбитальной. Новая дорога, известная как «Орбитальная-2», будет соединять автодорогу 60К-25 (Ростов — Дебальцево) с региональной дорогой 60Н-82 (Аксай — Большой Лог — Новочеркасск), а также с улицей Обсерваторной в Верхнетемерницком. Трасса пересечет федеральную М-4 «Дон», для чего будет создана двухуровневая развязка.