В Беларуси известная марка оливок запрещена к продаже

В ведомстве рассказали, что в оливках, фаршированных лососем, найден недопустимый при производстве данного продукта консервант — диоксид серы (Е220).
С 3 апреля ввоз и реализация строго запрещены.
В Беларуси наложен запрет на продажу испанских оливок марки Gusto. Об этом информирует Государственный комитет по стандартизации.
В ведомстве рассказали, что в оливках, фаршированных лососем, найден недопустимый при производстве данного продукта консервант — диоксид серы (Е220).
С 3 апреля ввоз и реализация строго запрещены.