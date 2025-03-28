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В Беларуси известная марка оливок запрещена к продаже

В Беларуси наложен запрет на продажу испанских оливок марки Gusto. Об этом информирует Государственный комитет по стандартизации.

В ведомстве рассказали, что в оливках, фаршированных лососем, найден недопустимый при производстве данного продукта консервант — диоксид серы (Е220).

С 3 апреля ввоз и реализация строго запрещены.