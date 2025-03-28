Глава Нацбанка Беларуси: банки должны принимать доллары любого образца

Председатель правления Национального банка Роман Головченко сказал, что банки должны принимать доллары любого образца, передает БелТА.
Он акцентировал внимание, что в политике валютно-обменных операций с физическими лицами никаких ограничений или же изменений не вводилось, не вводится и не будет вводиться.
— У нас нет никаких инструкций или ограничений по приему тех или иных долларовых купюр, связанных с их годом выпуска. Циркулируют и те, и другие, — подчеркнул Головченко.
Вместе с тем он уточнил:
— Банки обязаны принимать и принимают купюры любого образца, если они являются платежеспособными, то есть обладают признаками платежеспособности.
Глава Нацбанка отметил, что все банки работают по правилам, которые предусмотрены заключенным соглашением об использовании единого перечня признаков платежности банкнот в иностранной валюте под эгидой Ассоциации белорусских банков. Согласно документу, требования к приему долларов являются едиными.
Головченко пояснил, что указанное соглашение направлено не только на то, чтобы унифицировать требования, «но и сделать их более “лайтовыми”, чтобы они не были избыточными». Он добавил, что есть такой сегмент, как поврежденные купюры, которые не обладают признаками платежеспособности. Он уточнил, что ранее подобной проблемы не было по причине того, что у банков была возможность проводить обмен указанной валюты за границей на новые купюры.
— Сейчас это по известным причинам осложнено. Тем не менее могу сообщить, что Беларусбанк недавно открыл операции по приему поврежденных купюр на инкассо, то есть обмен на неповрежденные, но, естественно, эта услуга платная и есть определенная комиссия, — заявил глава Нацбанка Беларуси.
По словам Романа Головченко, если нет повреждений и дефектов, то для банков нет разницы между долларами старого и нового образца. Он заметил, что если и возникают какие-то вопросы, то чаще всего они связаны с так называемым человеческим факторов.
— Но Национальный банк очень тщательно отслеживает эту ситуацию, буквально в ежедневном режиме, дает соответствующие установки банкам. Работает колл-центр, в который можно направлять вопросы и возможные жалобы. Но в целом проблема не имеет системного характера.
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