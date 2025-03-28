Глава Нацбанка Беларуси: банки должны принимать доллары любого образца

Головченко пояснил, что указанное соглашение направлено не только на то, чтобы унифицировать требования, «но и сделать их более “лайтовыми”, чтобы они не были избыточными». Он добавил, что есть такой сегмент, как поврежденные купюры, которые не обладают признаками платежеспособности. Он уточнил, что ранее подобной проблемы не было по причине того, что у банков была возможность проводить обмен указанной валюты за границей на новые купюры.