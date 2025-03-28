Минтруда назвало случаи прекращения выплат детских пособий в Беларуси в 2025

Коваль добавила, что пособия могут перестать платить и в том случае, если ребенка отобрали из семьи. Она отметила, что в указанном случае выплата прекращается со дня принятия решения о том, что ребенка отбирают из семьи. Вместе с тем те суммы, которые были назначены и не выплачены, также не выплачиваются.