Минтруда назвало случаи прекращения выплат детских пособий в Беларуси в 2025 году. Подробности озвучила заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Коваль, сообщает БелТА.
Она пояснила, что одной из причин для прекращения выплаты пособия на детей в 2025 году может стать выезд ребенка за границу на срок более двух месяцев.
— Также законом уточняется, что выплата пособий прекращается не только в случае физического выезда получателя пособия на постоянное место жительства за пределы Республики Беларусь, но и в случае оформления выезда для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь, — уточнила представитель Минтруда.
Коваль добавила, что пособия могут перестать платить и в том случае, если ребенка отобрали из семьи. Она отметила, что в указанном случае выплата прекращается со дня принятия решения о том, что ребенка отбирают из семьи. Вместе с тем те суммы, которые были назначены и не выплачены, также не выплачиваются.
Замначальника обратила внимание, что с 1 января 2025 года в случае обучения ребенка за пределами Беларуси на очной основе (то есть получает образование либо на дневной форме, либо на вечерней форме), то в данном случае пособие также не будет выплачиваться.
— Ранее было указано только дневная форма, теперь указана очная форма. При этом если ребенок учится дистанционно за пределами Республики Беларусь, то государственное пособие на него выплачивается, — подчеркнула Коваль.
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