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В феврале продолжился рост сбережений населения в белорусских рублях

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срочные депозиты физических лиц в белорусских рублях увеличились за февраль 2025 года на Br350,4 млн, составив на 1 марта Br11,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Росту рублевых депозитов способствовали привлекательные процентные ставки по новым долгосрочным безотзывным вкладам физических лиц в национальной валюте (14,6% годовых в среднем в феврале 2025 года против 14,3% годовых месяцем ранее).

Доля новых безотзывных вкладов составила более 90% всего объема размещенных в феврале 2025 года рублевых вкладов населения. При этом удельный вес долгосрочных вкладов (сроком более года) превысил 52% от общей суммы новых рублевых безотзывных вкладов граждан.

Доля срочных рублевых депозитов населения во всех срочных депозитах физических лиц на 1 марта 2025 года составила 58% против 47,3% годом ранее.