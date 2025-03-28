В феврале продолжился рост сбережений населения в белорусских рублях

Доля новых безотзывных вкладов составила более 90% всего объема размещенных в феврале 2025 года рублевых вкладов населения. При этом удельный вес долгосрочных вкладов (сроком более года) превысил 52% от общей суммы новых рублевых безотзывных вкладов граждан.