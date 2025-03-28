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56 млн рублей выделили на перевод машин в Челябинской области на газ

Решившим переоборудовать авто полагаются субсидии.

Источник: Кирилл Романов / АиФ

Миндортранс Челябинской области в 2025 году направит 56 млн рублей на субсидии тем, кто решит переоборудовать авто с бензина или дизтоплива на газ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Мера поддержки должна посодействовать росту на Южном Урале числа транспорта на экологически чистом виде топлива. Программа позволяет владельцам машин получить скидку в пункте переоборудования в размере не менее 32 тысяч рублей.

Участвовать в льготной программе могут как организации, так и просто жители региона.