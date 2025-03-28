Нацбанк намерен убрать уличные табло с курсами валют

«В настоящее время наружные информационные стенды обменных пунктов, содержащих сведения о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, не относятся к наружной (визуальной) рекламе, и, соответственно, они размещаются вдоль дорог, пешеходных переходов, на фасадах зданий, над дорожными знаками и в общественных местах», — отмечается в сообщении.