Нацбанк намерен убрать уличные табло с курсами валют

Согласно документу, планируется запретить размещение информации о курсах покупки и продажи иностранной валюты за тенге вне помещений обменных пунктов.
«В настоящее время наружные информационные стенды обменных пунктов, содержащих сведения о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, не относятся к наружной (визуальной) рекламе, и, соответственно, они размещаются вдоль дорог, пешеходных переходов, на фасадах зданий, над дорожными знаками и в общественных местах», — отмечается в сообщении.
Проектом предлагается разрешить размещение данных о курсах только внутри помещения обменного пункта или непосредственно возле операционной кассы.
Исключение составят обменные пункты, расположенные в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе в деловых центрах), на вокзалах, в аэропортах, казино, а также в пунктах пропуска через Государственную границу.
Проект нормативного правового акта размещен на портале «Открытые НПА».
Срок реализации инициативы — август 2025 года.