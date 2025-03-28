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Нацбанк намерен убрать уличные табло с курсами валют

Национальный банк Казахстана разработал проект постановления о внесении изменений в правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой, сообщает Zakon.kz. со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно документу, планируется запретить размещение информации о курсах покупки и продажи иностранной валюты за тенге вне помещений обменных пунктов.

«В настоящее время наружные информационные стенды обменных пунктов, содержащих сведения о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, не относятся к наружной (визуальной) рекламе, и, соответственно, они размещаются вдоль дорог, пешеходных переходов, на фасадах зданий, над дорожными знаками и в общественных местах», — отмечается в сообщении.

Проектом предлагается разрешить размещение данных о курсах только внутри помещения обменного пункта или непосредственно возле операционной кассы.

Исключение составят обменные пункты, расположенные в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе в деловых центрах), на вокзалах, в аэропортах, казино, а также в пунктах пропуска через Государственную границу.

Проект нормативного правового акта размещен на портале «Открытые НПА».

Срок реализации инициативы — август 2025 года.