Реконструкцию бульвара Архитекторов могут завершить до Дня Города

На данный момент рабочие монтируют опоры освещения и контактной сети — уже установлено 220 опор из 400 запланированных. На некоторых участках дороги ведётся подготовка к устройству пешеходного тротуара и велодорожки. Далее строители приступят к установке гранитных бордюров и укладке тротуарной плитки.