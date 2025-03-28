Реконструкцию бульвара Архитекторов могут завершить до Дня Города

По его словам, реконструкцию бульвара Архитекторов планируется завершить до Дня города.
На данный момент рабочие монтируют опоры освещения и контактной сети — уже установлено 220 опор из 400 запланированных. На некоторых участках дороги ведётся подготовка к устройству пешеходного тротуара и велодорожки. Далее строители приступят к установке гранитных бордюров и укладке тротуарной плитки.
Проезжая часть объекта, включая дорожную одежду, была выполнена в прошлом году. Осталось завершить работы в районе пересечения с улицей Крупской, устройство карманов, съездов, пересечений и примыканий, а также разбить автомобильную парковку вблизи ТК «Тополиный» и уложить верхний слой асфальта.
После этого предстоит выполнить озеленение, установить ограждения и светильники, дорожные знаки, светофоры и камеры фотовидеофиксации.