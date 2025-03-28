Комплекс для хранения сельхозпродукции из Ферганской долины построят в Омске

«Мы договорились о том, что на территории Омской области будет реализован большой проект с объемом инвестиций более 700 млн рублей. Мы будем сопровождать его на уровне Правительства Омской области, рассмотрим дополнительно создание гостиницы, чтобы создать комфортные места для наших друзей из Узбекистана. В результате для жителей нашего региона свежие овощи и фрукты станут доступнее», — рассказал Шпиленко.