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Власти Екатеринбурга закупят 15 новых трамваев

Новые трехсекционные трамваи закупят для уральской столицы.

Источник: Комсомольская правда

Обновление трамвайного парка в уральской столице в рамках транспортной реформы продолжается. Власти Екатеринбурга закупят новые трехсекционные трамваи в количестве 15 штук. Поставка планируется до 31 января 2026 года.

— Коммерческие предложения есть от всех предприятий-производителей. Победитель будет определен по результатам конкурсных процедур, — сообщает мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Общая сумма контракта на приобретение транспорта — 180 миллионов рублей. Подрядчик будет определен 16 апреля.

Все трамваи будут низкопольные. Они должны вмещать не меньше 150 человек. Транспорт оборудуют автоматической системой пожаротушения. В салоне сделают антивандальную обшивку..