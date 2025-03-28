Власти Екатеринбурга закупят 15 новых трамваев

Обновление трамвайного парка в уральской столице в рамках транспортной реформы продолжается. Власти Екатеринбурга закупят новые трехсекционные трамваи в количестве 15 штук. Поставка планируется до 31 января 2026 года.
— Коммерческие предложения есть от всех предприятий-производителей. Победитель будет определен по результатам конкурсных процедур, — сообщает мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Общая сумма контракта на приобретение транспорта — 180 миллионов рублей. Подрядчик будет определен 16 апреля.
Все трамваи будут низкопольные. Они должны вмещать не меньше 150 человек. Транспорт оборудуют автоматической системой пожаротушения. В салоне сделают антивандальную обшивку..