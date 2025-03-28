Хуснуллин: Проектирование трассы «Сочи — Джубга» завершится в 2026 году

«Дороги находятся в планировании, составлении проектно-сметной документации, в рамках шестилетнего плана уже на определенных участках приступим к строительству. Проект по этапности — еще год будет, потому что очень сложный проект, очень сложная геология», — отметил заместитель председателя правительства РФ.