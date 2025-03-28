Страховка мопедов станет обязательной и подорожает в Казахстане

Как пишут «Колеса», согласно новому закону, езда без страхового полиса будет невозможна. Страховая премия будет рассчитываться по специальным таблицам, прописанным в статье 19 закона об ОГПО ВТС. В 2025 году базовая премия составит 7470,8 тенге, но для новичков с 7 апреля она будет обходиться дороже.
Для примера: мопедист в возрасте от 16 до 25 лет без водительского стажа, зарегистрировавший мопед в Алматы, заплатит за полис 24 324,9 тенге:
- базовая страховая премия в 2025 — 7470,8 тенге (1,9 МРП);
- коэффициент для транспорта, зарегистрированного в Алматы, — 2,96;
- коэффициент для мототехники (мопеды будут страховать в той же категории, что и мотоциклы) — 1;
- коэффициент по возрасту и стажу вождения — 1,1;
- коэффициент по сроку эксплуатации — 1;
- коэффициент по 3-му классу страхования (без аварий) — 1. Итог: 7 470,8×2,96×1 x 1,1 x 1×1 = 24 324,9 тенге.
Однако после 7 апреля в Казахстане вводится новый класс страхования для новичков с коэффициентом 1,8, поэтому после этой даты сумма возрастет до 43 784,86 тенге.