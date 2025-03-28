Страховка мопедов станет обязательной и подорожает в Казахстане

С 5 апреля в Казахстане вступают в силу новые правила для владельцев мопедов. Теперь для управления мототехникой категории А1 потребуются не только регистрация и права, но и обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОГПО). При этом с 7 апреля 2025 года стоимость страховки для новичков значительно возрастет, передает Tengri Auto.