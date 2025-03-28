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Белорусы все больше покупают товары в кредит

Объем покупок в кредит резко увеличился в республике в прошлом году, и рост продолжается в нынешнем году.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Общая задолженность физлиц по кредитам на потребительские нужды превышает 16 млрд рублей, следует из статистического бюллетеня Нацбанка Беларуси.

На 1 марта нынешнего года более точная сумма составила 10,449 млрд. За два первых месяца 2025 года она выросла на 3,28%. Если сравнивать с 1 января года минувшего, она увеличилась более чем на 50%.

Изменилось и соотношение этой задолженности к сумме по кредитам на недвижимость. В начале прошлого года граждане были должны банкам по жилищным кредитам примерно в два раз больше денег, чем по кредитам на потребительские нужды.

Теперь задолженность по «квартирным» кредитам равна примерно 16,3 млрд, а значит она приблизительно в 1,6 раза больше потребительской задолженности. То есть разрыв между этими двумя категориями сократился.

Физлица стали активнее брать потребительские кредиты в прошлом году на фоне появления новой программы «На родныя тавары». Можно покупать целый ряд товаров белорусского производства в долг под 4% годовых. Максимальный срок кредитования — 3 года.