Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 29 марта

Национальным банком определены курсы валют на 29 марта 2025 года, субботу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены в сравнении с пятничным курсом.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на субботу, 29 марта, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1259 белорусского рубля, 1 евро — 3,3672 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6570 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 28 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Еще в Беларуси запретили продавать ряд зарубежных продуктов: «Испанские оливки, китайские цукаты, хинкали».