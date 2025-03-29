Рекордный рост зарплат заметили в России

В 2024 году 58% компаний в России подняли зарплаты своим сотрудникам, пишет hh.ru.
На начало 2025 года средний уровень предлагаемых зарплат в России увеличился с 65,4 до 77,2 тысячи рублей. Прошлогодние темпы роста зарплат оказались максимальными за последние шесть лет, сообщают «Известия».
«В целом по стране медиана предлагаемой зарплаты в начале 2025 года выросла на 18%. С 65,4 тысячи рублей в январе-марте 2024-го она увеличилась до 77,2 тысячи рублей в январе-марте 2025-го», — передают «Известия» со ссылкой на исследования сервиса HeadHunter.
Уточняется, что зарплаты сильно выросли в страховании (+34%) и консалтинге (+25%). Более чем на 20% увеличились зарплаты в туризме, общепите, административном персонале, продажах и обслуживании клиентов. Снижение зафиксировано только у обслуживающего персонала (-3%).
63% опрошенных работодателей предполагают, что в 2025 году в их компании произойдет увеличение окладов сотрудников: 42% считают, что рост будет в пределах инфляции, 21% — исходя из рыночных условий. 26% не планируют повышать зарплаты, 4% допускают снижение, а 6% затруднились с ответом.