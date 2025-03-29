Рекордный рост зарплат заметили в России

63% опрошенных работодателей предполагают, что в 2025 году в их компании произойдет увеличение окладов сотрудников: 42% считают, что рост будет в пределах инфляции, 21% — исходя из рыночных условий. 26% не планируют повышать зарплаты, 4% допускают снижение, а 6% затруднились с ответом.