В России подсчитали, сколько денег нужно семье на покупку всего необходимого: о какой сумме речь

В Росстате подсчитали минимальный месячный доход, который требовался домохозяйствам, то есть средства, которые нужны на оплату всех необходимых ежедневных расходов без каких-либо излишеств. Такое исследование проводится каждые два года. Если в 2022 году эта сумма составляла 67,5 тысячи рублей в месяц, то в 2024 году — уже 73,9 тысячи рублей.