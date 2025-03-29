В России подсчитали, сколько денег нужно семье на покупку всего необходимого: о какой сумме речь

Росстат провел комплексное наблюдение условий жизни россиян и выяснил, что в 2024 году семьям в России нужно было тратить как минимум 73,9 тыс. рублей в месяц для того, чтобы «свести концы с концами» и приобрести самое необходимое. Данные ведомства приводят РИА Новости.
В Росстате подсчитали минимальный месячный доход, который требовался домохозяйствам, то есть средства, которые нужны на оплату всех необходимых ежедневных расходов без каких-либо излишеств. Такое исследование проводится каждые два года. Если в 2022 году эта сумма составляла 67,5 тысячи рублей в месяц, то в 2024 году — уже 73,9 тысячи рублей.
«Семье, проживающей в городе, требуется 74,2 тысячи рублей в месяц, а в сельской местности — 72,5 тысячи рублей. При наличии детей минимальные потребности семьи обойдутся в 99,9 тысячи рублей, а без детей — 64,2 тысячи рублей», — цитирует агентство документ.
Вполне закономерно, что самые крупные суммы на жизнь требуются каждый месяц многодетным семьям — 114,2 тысячи рублей. Немногим меньшие суммы необходимы семьям с детьми-инвалидами (101,2 тысячи рублей).
При этом в исследовании отмечается, что уровень благосостояния семей растет. Сейчас доля семей, которые без каких-либо трудностей могут оплачивать все необходимое, превысила треть (34,8% против 26,3% в 2022 году). А с существенными трудностями сталкиваются всего 5,8% домохозяйств (по сравнению с 2022 годом количество снизилось почти вдвое).
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