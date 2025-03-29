Узбекистан на 40% снизит тариф на транзит казахстанского зерна в Афганистан

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Железнодорожники Казахстана и Узбекистана увеличат транзит, заявили в КТЖ.
Этот вопрос обсуждали на встрече руководства КТЖ и узбекской АО «Узбекистон темир йуллари» в Алматы.
АО «Узбекистон темир йуллари» объявило о снижении тарифа на 40% на транзит казахстанского зерна в Афганистан, через стык Оазис на станцию Галаба.
Помимо этого, стороны договорились усилить совместную работу по развитию Трансафганского коридора.
Также обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Еще подвели итоги совместной работы 2024 года и наметили планы на 2025-й.
КТЖ за счет увеличения пропускной способности стыка Сары Агаш до 50%, обеспечил полное исполнение всех планов грузоотправителей, подчеркнули в компании.