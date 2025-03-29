Япония вновь на год продлила отмену для России льготного режима в торговле

Япония вновь на год продлила отмену льготного режима в торговле для России. Об этом сообщает японский журнал Nikkei Asia.
Японское правительство аннулирует льготный режим уже четвертый раз — из-за конфликта на Украине. Действие предыдущей такой меры должно было завершиться в конце этого марта, но теперь ограничения продлятся до конца марта следующего года.
К слову, в январе Япония расширила список экспортных ограничений, добавив 22 организации из РФ, а также ряд компаний из других стран, заподозренных якобы в обходе антироссийских санкций.