Работники фабрики в Челябинске пожаловались на задержку зарплат

Сотрудники заявили, что им не платили уже течение двух-трех месяцев. Также фабрика не рассчитывается с теми, кто уволился. Одна из сотрудниц уверяет, что уволились уже не менее 20 человек.
Работники обратились за помощью в Госинспекции труда и прокуратуру. Руководство фабрики в свое оправдание говорит о финансовых трудностях, возникших в связи с импортозамещением и утверждает, что счета компании заморожены.
В Госинспекции труда сообщили, что работодателю вынесено предупреждение и порекомендовали работникам обращаться в суд.