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Работники фабрики в Челябинске пожаловались на задержку зарплат

Работники фабрики в Челябинске, созданной на базе предприятия «Краснодеревщик», пожаловались на задержку зарплат, сообщили на 74.ru.

Сотрудники заявили, что им не платили уже течение двух-трех месяцев. Также фабрика не рассчитывается с теми, кто уволился. Одна из сотрудниц уверяет, что уволились уже не менее 20 человек.

Работники обратились за помощью в Госинспекции труда и прокуратуру. Руководство фабрики в свое оправдание говорит о финансовых трудностях, возникших в связи с импортозамещением и утверждает, что счета компании заморожены.

В Госинспекции труда сообщили, что работодателю вынесено предупреждение и порекомендовали работникам обращаться в суд.