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Выплаты для малоимущих хотят продлить в Петербурге до 2028 года

В петербургском ЗакСе депутаты выступили с инициативой продлить срок выплат материальной помощи гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщил глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок в своем телеграм-канале 28 марта.

Согласно предложению, срок предоставления этой поддержки хотят увеличить до 31 декабря 2028 года.

По словам депутата, текущая программа социальной поддержки действует в Санкт-Петербурге до конца 2025 года. Однако, учитывая её значимость, необходимо рассмотреть возможность продления срока оказания помощи.

Материальная помощь предназначена для различных категорий населения: малообеспеченных семей, одиноких людей, лиц без постоянного места жительства, а также тех, кто длительное время находился на стационарном лечении или оказался без работы. За последние три года выплатами воспользовались 2658 жителей города.

Ранее «МК в Питере» сообщал, что в ЗакСе предложили создать единый стандарт употребления топонимов на транспортной инфраструктуре города. Депутаты разработают стандарты написания, перевода и транслитерации топонимов и утвердят правила.