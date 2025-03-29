Выплаты для малоимущих хотят продлить в Петербурге до 2028 года

Материальная помощь предназначена для различных категорий населения: малообеспеченных семей, одиноких людей, лиц без постоянного места жительства, а также тех, кто длительное время находился на стационарном лечении или оказался без работы. За последние три года выплатами воспользовались 2658 жителей города.