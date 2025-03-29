Выплаты для малоимущих хотят продлить в Петербурге до 2028 года

Согласно предложению, срок предоставления этой поддержки хотят увеличить до 31 декабря 2028 года.
По словам депутата, текущая программа социальной поддержки действует в Санкт-Петербурге до конца 2025 года. Однако, учитывая её значимость, необходимо рассмотреть возможность продления срока оказания помощи.
Материальная помощь предназначена для различных категорий населения: малообеспеченных семей, одиноких людей, лиц без постоянного места жительства, а также тех, кто длительное время находился на стационарном лечении или оказался без работы. За последние три года выплатами воспользовались 2658 жителей города.
Ранее «МК в Питере» сообщал, что в ЗакСе предложили создать единый стандарт употребления топонимов на транспортной инфраструктуре города. Депутаты разработают стандарты написания, перевода и транслитерации топонимов и утвердят правила.