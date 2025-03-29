Воронежских школьников стали чаще приглашать на работу

В Воронежской области в 2025 году воронежские школьники получили свыше 8 400 предложений о трудоустройстве. Такими данными поделились аналитики портала hh.ru. Большая часть из них адресована девочкам — 5,2 тысячи. Отметим, что за 2024 год количество приглашений в нашем регионе составило 122,2 тысячи (рост 27 процентов).
Тем временем, 59% жителей Воронежской области и ЦФО положительно реагируют на трудовые будни школьников, 21% не определился с выбором, а 15% выступают против. Кстати, 41% опрошенных работали в школьном возрасте, 22% хотели бы, но не нашли подходящей работы, а семь процентов не смогли совмещать работу с учебой.