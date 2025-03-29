Воронежских школьников стали чаще приглашать на работу

Тем временем, 59% жителей Воронежской области и ЦФО положительно реагируют на трудовые будни школьников, 21% не определился с выбором, а 15% выступают против. Кстати, 41% опрошенных работали в школьном возрасте, 22% хотели бы, но не нашли подходящей работы, а семь процентов не смогли совмещать работу с учебой.