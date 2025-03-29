Строительство главного коллектора в Краснодаре завершат в 2026 году

В Краснодаре реализуют масштабный проект по строительству главного городского коллектора. Объект начали возводить в 2024 году, но уже сейчас специалисты работают с опережением графика. Они проложили более 7 км трубопровода, а это на 2,3 км больше, чем планировали.
«Параллельно со строительством социальных объектов необходимо развивать коммунальную инфраструктуру. Прежде всего это касается сетей в самом большом в Краснодаре Прикубанском округе, который особенно в них нуждается», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун.
Строительство второй очереди 20-го коллектора финансируется из трех бюджетов — федерального, краевого и городского. Трубопровод протянется от улицы Героя Яцкова до Западного Обхода. Мощность коллектора будет достигать до 150 тыс. куб. м/сутки.