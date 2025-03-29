В Ростове кг хлеба стоит почти 100 рублей

Кроме того, в донском регионе снова дорожает сливочное масло. Если в конце февраля кг в среднем можно было купить за 1072,18 рубля, то в конце марта его цена составила 1088,81 рубля за кг. В Ростове месяц назад кг сливочного масла в среднем стоил 1064,42, а в конце марта — 1097, 14 рубля.