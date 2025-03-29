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В Ростове кг хлеба стоит почти 100 рублей

В Ростове подорожал пшеничный хлеб. Об этом сообщает Ростовстат.

Источник: РИА "Новости"

Кг хлеба по данным на конце марта в Ростове в среднем стоит 97,92 рубля. В конце февраля кг пшеничного хлеба стоил в Ростове 95,84 рубля.

Самый дорогой хлеб продается в Шахтах — за кг придется отдать 98,70 рубля. Дешевле всего кг хлеба можно приобрести в Миллерово — 84,43 рубля.

Кроме того, в донском регионе снова дорожает сливочное масло. Если в конце февраля кг в среднем можно было купить за 1072,18 рубля, то в конце марта его цена составила 1088,81 рубля за кг. В Ростове месяц назад кг сливочного масла в среднем стоил 1064,42, а в конце марта — 1097, 14 рубля.