Трубило: в 2024 году жилищные субсидии получали 16 тыс. домохозяйств

Но есть и заявительный — могут обратиться все, кто считает, что почему-то оказался вне учета и имеет право на субсидию от государства. Субсидия положена при условии, если ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.