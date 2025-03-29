Трубило: в 2024 году жилищные субсидии получали 16 тыс. домохозяйств

«Безналичные жилищные субсидии появились с 2016 года как форма помощи государства населению в оплате жилищно-коммунальных услуг, — напомнил министр. — Причем человеку, которому по закону положена господдержка (малообеспеченные граждане, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, получатели пособий на детей до трех лет) никуда ходить и собирать справки не нужно. В 99% случаев помощь получают автоматически — по выявительному принципу».
Но есть и заявительный — могут обратиться все, кто считает, что почему-то оказался вне учета и имеет право на субсидию от государства. Субсидия положена при условии, если ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.
По подсчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходах семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднереспубликанскую заработную плату в 2024 году — 4,1%, в семье двух пенсионеров — 9,1%.