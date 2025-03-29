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Трубило: в 2024 году жилищные субсидии получали 16 тыс. домохозяйств

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2024 году безналичные жилищные субсидии получали 16 тыс. домохозяйств, это в сумме примерно Br2 млн. Всего же с момента введения такого вида господдержки малообеспеченным и социально уязвимым слоям населения выделено более Br12 млн, сообщил в интервью журналу «Экономика Беларуси» министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.

Источник: БЕЛТА

«Безналичные жилищные субсидии появились с 2016 года как форма помощи государства населению в оплате жилищно-коммунальных услуг, — напомнил министр. — Причем человеку, которому по закону положена господдержка (малообеспеченные граждане, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, получатели пособий на детей до трех лет) никуда ходить и собирать справки не нужно. В 99% случаев помощь получают автоматически — по выявительному принципу».

Но есть и заявительный — могут обратиться все, кто считает, что почему-то оказался вне учета и имеет право на субсидию от государства. Субсидия положена при условии, если ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.

По подсчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходах семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднереспубликанскую заработную плату в 2024 году — 4,1%, в семье двух пенсионеров — 9,1%.