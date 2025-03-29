Нацбанк сказал, что белорусы стали больше покупать товары в кредит. Это следует из статистического бюллетеня Национального банка, который опубликован на официальном сайте финансового учреждения, пишет Sputnik.by.
Согласно опубликованным данным, общая задолженность физических лиц по кредитам для потребительских нужд на 1 марта 2025 года составляет 10,449 миллиарда рублей. Так, за два первых месяца нового года она увеличилась на 3,28% Если сравнивать с 1 января 2024 года, то она стала выше более чем на 50%.
Вместе с тем изменилось и соотношение указанной задолженности к сумме по кредитам на недвижимость. Говорится, что в начале 2024 года белорусы были должны банкам по жилищным кредитам примерно в два раза больше, чем по потребительским. Задолженность по кредитам на жилье составляет 16,3 миллиарда рублей.
Ранее Белстат сказал, что почти два миллиона белорусов из 9 109 280 человек живет в Минске.
Тем временем Новый глава Нацбанка Головченко сделал заявление о долларах в Беларуси.
Кроме того, Минобразования Беларуси сделало заявление о распределении студентов-платников.