Нацбанк сказал, что белорусы стали больше покупать товары в кредит

Согласно опубликованным данным, общая задолженность физических лиц по кредитам для потребительских нужд на 1 марта 2025 года составляет 10,449 миллиарда рублей. Так, за два первых месяца нового года она увеличилась на 3,28% Если сравнивать с 1 января 2024 года, то она стала выше более чем на 50%.