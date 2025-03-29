Авиакомпания «Ангара» приостанавливает полеты на север Приангарья из-за убыточных тарифов

Авиакомпания «Ангара» объявила о вынужденной приостановке полетов на север Иркутской области. С 1 апреля Усть-Илимск, Ербогачен и Киренск могут остаться без регулярных рейсов, поскольку компания не может больше осуществлять авиаперевозки по тарифам, базой которых являются расходы 2021 года. В компании такое решение объяснили тем, что в первом квартале текущего года организация выполняла убыточные рейсы и исчерпала экономические ресурсы, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании считают, что эти затраты не учитывают экономические изменения с 2023 по 2025 года, связанные с ростом стоимости топлива и фонда зарплаты, а также увеличением стоимости страхования и аэропортовых сборов. Авиакомпания уведомила правительство Иркутской области о невыполнении Службой по тарифам Иркутской области протокольных решений.
Ранее «Ангара» направляла в Службу по тарифам затраты на осуществление субсидированных за счет регионального бюджета авиарейсов. На основании этих данных к январю текущего года организация должна была получить скорректированное тарифное решение. В настоящее время Служба по тарифам предоставила авиакомпании новый проект экспертного заключения, согласно которому тарифы на авиаперевозки находятся на 24,34% ниже ранее установленных тарифной службой. 25 марта авиакомпания направила в Службу возражения, но решение осталось неизменным.
«Предприятие не может осуществлять авиаперевозки в Усть-Илимск, Киренск и Ербогачен по указанным Службой по тарифам Иркутской области параметрам ввиду их экономической несостоятельности и необоснованности», — отметили в авиакомпании.
Авиакомпания поставила в известность региональное правительство, что в соответствии с законом не может продавать билеты на рейсы с начала апреля без утверждения экономически обоснованного тарифа, а также не может продавать билеты по коммерческой стоимости, поскольку маршруты являются государственно регулируемыми.
«Сложившаяся ситуация в случае отсутствия оперативных активных действий со стороны регионального правительства может привести к приостановке авиасообщения жителей Киренского и Катангского муниципальных образований с областным центром, для которых данный вид транспорта является критически необходим, включая получение медицинской помощи, доставку бойцов СВО, социальных пособий и пенсий, продуктов питания и предметов первой необходимости в отдаленные территории», — считают в авиакомпании.