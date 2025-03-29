Авиакомпания «Ангара» приостанавливает полеты на север Приангарья из-за убыточных тарифов

Авиакомпания «Ангара» объявила о вынужденной приостановке полетов на север Иркутской области. С 1 апреля Усть-Илимск, Ербогачен и Киренск могут остаться без регулярных рейсов, поскольку компания не может больше осуществлять авиаперевозки по тарифам, базой которых являются расходы 2021 года. В компании такое решение объяснили тем, что в первом квартале текущего года организация выполняла убыточные рейсы и исчерпала экономические ресурсы, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу компании.