Мост между Россией и КНДР на реке Туманной планируют построить к 2027 году

Идея строительства перехода через Туманную обсуждалась ещё в 2018 году, однако была отложена из-за пандемийных ограничений. Новый импульс проекту придал визит Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года, после которого стороны активизировали переговоры. Окончательное соглашение о строительстве было подписано в июне 2024 года.