Мост между Россией и КНДР на реке Туманной планируют построить к 2027 году

Россия и КНДР завершают подготовительные работы перед началом строительства автомобильного моста через пограничную реку Туманная (Туманган) в Приморском крае. Об этом рассказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в беседе с РИА Новости.
Как пояснил дипломат, в настоящее время стороны занимаются доработкой проектной документации, комплектуют строительные бригады и готовят технику к работе. Мацегора охарактеризовал этот проект как наиболее важный объект двустороннего сотрудничества за последние десятилетия, добавив, что страны параллельно разрабатывают и другие совместные инициативы.
Идея строительства перехода через Туманную обсуждалась ещё в 2018 году, однако была отложена из-за пандемийных ограничений. Новый импульс проекту придал визит Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года, после которого стороны активизировали переговоры. Окончательное соглашение о строительстве было подписано в июне 2024 года.
В феврале текущего года российское правительство определило подрядчика для реализации проекта — им стало ООО «ТоннельЮжСтрой». Согласно правительственному распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, мостовой переход должен быть введён в эксплуатацию к началу 2027 года.