Семь лучших локаций зиёрат-туризма в Ташкенте — инфографика

Ежегодно тысячи паломников приезжают в Узбекистан, чтобы познакомиться со святынями исламского мира, немало таких священных мест расположено в столице страны.
В числе паломников — туристы из Индонезии, Малайзии, Сингапура, Турции, ОАЭ, Ирана, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран.
Для их комфортного путешествия в Узбекистане внедряются стандарты туристических услуг в соответствии с требованиями мусульманского гостеприимства.
Смотрите подборку лучших зиёрат-локаций Ташкента в инфографике Sputnik Узбекистан.