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Семь лучших локаций зиёрат-туризма в Ташкенте — инфографика

В Узбекистан для совершения паломничества приезжают туристы из Индонезии, Малайзии, Сингапура, Турции, ОАЭ, Ирана, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран.

Источник: Национальный туристический информационный центр

Ежегодно тысячи паломников приезжают в Узбекистан, чтобы познакомиться со святынями исламского мира, немало таких священных мест расположено в столице страны.

В числе паломников — туристы из Индонезии, Малайзии, Сингапура, Турции, ОАЭ, Ирана, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран.

Для их комфортного путешествия в Узбекистане внедряются стандарты туристических услуг в соответствии с требованиями мусульманского гостеприимства.

Смотрите подборку лучших зиёрат-локаций Ташкента в инфографике Sputnik Узбекистан.