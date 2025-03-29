Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году

«Мы один из тех немногих субъектов, которому поставлена задача по привлечению частных инвестиций в экономику региона, с 2022 по 2025 год включительно привлечь не менее 800 миллиардов. Задача находится на контроле у правительства Российской Федерации», — сказала Кивико.