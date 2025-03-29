Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году

«Мы один из тех немногих субъектов, которому поставлена задача по привлечению частных инвестиций в экономику региона, с 2022 по 2025 год включительно привлечь не менее 800 миллиардов. Задача находится на контроле у правительства Российской Федерации», — сказала Кивико.
По ее информации, объем инвестиций в основной капитал, привлеченный в прошлом году, составляет около 289 миллиардов рублей. Однако эта цифра изменится, поскольку еще не все плательщики, малый и средний бизнес, подали отчетность в Росстат, уточнила министр финансов республики.
«В общей сложности за 2022−2024 годы привлечено 560 миллиардов частных инвестиций в экономику Крыма. Важно отметить, что в прошлом году Республика Крым заняла 5 место в национальном рейтинге состояния инвестклимата субъектов, прочно закрепившись в числе лидеров», — уточнила Кивико.
Кроме того, на ежегодной основе в Крыму проводят рейтинг состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях. Так, в 2024 году лидером рейтинга стал Симферопольский район, второе место заняли Симферополь и Феодосия. Третье разделили Алушта и Евпатория, отметила вице-премьер.
Ранее руководитель управления федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина сообщала, что валовый региональный продукт (ВРП) в Крыму превысил 700 миллиардов рублей, рост за год составил 3,7%.