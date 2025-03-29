На территории Татарстана планируют создать третью ОЭЗ

Пресс-служба Минэкономразвития России сообщила «Известиям», что на территории «Зеленой долины» будет создан биотехнологический кластер на основе глубокой переработки лубяного зерна. В него войдут шесть проектов по производству биоудобрений, длинного и короткого льняного волокна, сорбентов и биологически активных добавок. К 2034 году объем инвестиций потенциальных резидентов может превысить 15 млрд руб.