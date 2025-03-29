В Татарстане капитальный ремонт начался в 141 многоквартирном доме

В Татарстане стартовал капитальный ремонт в 141 многоквартирном доме, расположенных в восьми муниципалитетах республики. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства Татарстана.