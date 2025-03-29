Кто в Казахстане может получить скидку на билет на поезд

Однако полностью бесплатный проезд в пассажирских поездах не предусмотрен действующим законодательством и правилами перевозок. Тем не менее, определенные категории граждан могут рассчитывать на скидки.
Кому полагаются льготы:
- Инвалиды I, II и III группы, а также дети-инвалиды (при наличии подтверждающих документов).
- Сопровождающим лицам пассажиров с ограниченными возможностями предоставляется скидка 50% от стоимости билета.
- Дети до 7 лет имеют право на бесплатный проезд без предоставления отдельного места. При оформлении отдельного места предоставляется скидка 50%.
- Школьники в возрасте от 7 до 15 лет получают скидку 50%.
Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены скидки в размере 50% на социально значимых маршрутах. На коммерческих поездах типа «Тальго» действуют аналогичные условия, включая сопровождающего, но только в специализированных купе.
Как оформить льготные билеты
Люди с особыми потребностями могут оформлять льготные железнодорожные билеты онлайн, указав лишь ИИН и номер справки об инвалидности, на сайте. При этом больше не требуется вводить шестизначный код социального ID.
— При покупке билетов все данные проверяются автоматически благодаря интеграции системы продажи железнодорожных билетов с базой данных Министерства труда и социальной защиты населения РК, — рассказал пресс-секретарь АО «Пассажирские перевозки» Нариман Дюсекеев.