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Кто в Казахстане может получить скидку на билет на поезд

Скидки составляют до 50% от стоимости проезда, а оформление доступно в онлайн-режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazakh Tourism

Однако полностью бесплатный проезд в пассажирских поездах не предусмотрен действующим законодательством и правилами перевозок. Тем не менее, определенные категории граждан могут рассчитывать на скидки.

Кому полагаются льготы:

  • Инвалиды I, II и III группы, а также дети-инвалиды (при наличии подтверждающих документов).
  • Сопровождающим лицам пассажиров с ограниченными возможностями предоставляется скидка 50% от стоимости билета.
  • Дети до 7 лет имеют право на бесплатный проезд без предоставления отдельного места. При оформлении отдельного места предоставляется скидка 50%.
  • Школьники в возрасте от 7 до 15 лет получают скидку 50%.

Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены скидки в размере 50% на социально значимых маршрутах. На коммерческих поездах типа «Тальго» действуют аналогичные условия, включая сопровождающего, но только в специализированных купе.

Как оформить льготные билеты

Люди с особыми потребностями могут оформлять льготные железнодорожные билеты онлайн, указав лишь ИИН и номер справки об инвалидности, на сайте. При этом больше не требуется вводить шестизначный код социального ID.

— При покупке билетов все данные проверяются автоматически благодаря интеграции системы продажи железнодорожных билетов с базой данных Министерства труда и социальной защиты населения РК, — рассказал пресс-секретарь АО «Пассажирские перевозки» Нариман Дюсекеев.