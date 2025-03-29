Калининградстат: за месяц зарплата жителей региона снизилась на 26%

Наиболее высокую зарплату традиционно получали работники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 109 830,4 рубля, что на 63,2% выше среднемесячной по региону. Кроме того, к работе с высокой зарплатой отнесли деятельность в области информации и связи (101,1 тыс. руб.), добычу полезных ископаемых (88,4 тыс.), а также обеспечение электрической энергией, газом, паром и кондиционирование воздуха (85 тыс.).