Минтруда сказало, кто может получить рабочие места с компенсацией в 726 рублей

В ведомстве добавили, что на субсидируемые рабочие места могут также претендовать освобожденные из мест лишения свободы, люди с инвалидностью. Отмечается, что наниматель размещает вакансию на портале службы занятости. После этого он обращается в службу занятости, чтобы подобрать подходящих сотрудников. Один из шагов состоит в том, что служба занятости осуществляет компенсацию расходов на оплату труда.