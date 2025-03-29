Минтруда сказало, кто может получить рабочие места с компенсацией в 726 рублей

Минтруда сказало, кто может получить выплату до 726 рублей в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве озвучили подробности, что такое субсидируемые рабочие места. Уточняется, что под указанным понятием подразумевается работа, при которой зарплату трудоустроенных частично (или полностью) компенсирует государство. На указанные места может претендовать учащаяся молодежь, безработные, которые прошли подготовку/переподготовку по образовательным программам службы занятости, выпускники учебных заведений.
Также на субсидируемые рабочие места могут претендовать не работавшие 12 и более месяцев по причине ухода за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека и по причине прохождения срочной военной службы или альтернативной службы.
В ведомстве добавили, что на субсидируемые рабочие места могут также претендовать освобожденные из мест лишения свободы, люди с инвалидностью. Отмечается, что наниматель размещает вакансию на портале службы занятости. После этого он обращается в службу занятости, чтобы подобрать подходящих сотрудников. Один из шагов состоит в том, что служба занятости осуществляет компенсацию расходов на оплату труда.
«Размер компенсации составляет до 726 рублей (размер минимальной заработной платы)», — пояснили в Министерстве труда.
Вместе с тем дополнительная экономия на найм проводится за счет компенсации обязательных страховых взносов в ФСЗН, которые были начислены на компенсируемую часть зарплаты.
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