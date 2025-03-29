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Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Вывод доходов из тени помог вернуть в налоговый оборот Крыма около 70 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев.

Источник: РИА "Новости"

«Хорошо сработали специальные налоговые режимы, были проведены массовые мероприятия по выводу из тени: был выведен товарооборот на сумму около 70 миллиардов рублей», — сообщил он.

Кроме того, в республиканский бюджет поступает более 5 млрд рублей от филиалов предприятий, головные офисы которых находятся на материковой части России. От легализации наемного труда в прошлом году собрали чуть более 750 млн рублей, отметил он.

По словам Наздрачева, если в прошлом году на одного самозанятого годовой доход был 350 тысяч рублей, то за 2024 он увеличился почти в 2 раза — до 600 тысяч рублей. А это «миллиард рублей от граждан, которые никогда до этого не являлись налогоплательщиками».

«По НДФЛ темп существенный — 125%, но вместе с тем, по Российской Федерации он включается 128%. Поэтому НДФЛ — это один из тех доходных источников, над которым мы будем работать при выявлении резервов в 2025 году», — заключил он.