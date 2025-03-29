Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей

По словам Наздрачева, если в прошлом году на одного самозанятого годовой доход был 350 тысяч рублей, то за 2024 он увеличился почти в 2 раза — до 600 тысяч рублей. А это «миллиард рублей от граждан, которые никогда до этого не являлись налогоплательщиками».