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В Беларуси новые правила техосмотра для автобусов и такси

Согласно нововведению, транспортные средства, используемые для коммерческих пассажирских перевозок, будут проходить техосмотр с разной периодичностью в зависимости от возраста.

Для легковых такси:

  • Если автомобилю 5 лет и более (с учетом года выпуска), диагностическую карту будут выдавать на 6 месяцев.
  • Если машине менее 5 лет, срок действия техосмотра составит 1 год.

Для автобусов и транспорта с 8+ пассажирскими местами:

  • При возрасте ТС от 2 лет — осмотр потребуется каждые полгода.
  • Если транспортное средство моложе 2 лет, диагностика будет проводиться раз в год.

Для учебных автомобилей:

  • Полугодовой техосмотр обязателен, если с момента выпуска прошло 5 и более лет.

Изменения направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок.