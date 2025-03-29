В Беларуси новые правила техосмотра для автобусов и такси

Для легковых такси:
- Если автомобилю 5 лет и более (с учетом года выпуска), диагностическую карту будут выдавать на 6 месяцев.
- Если машине менее 5 лет, срок действия техосмотра составит 1 год.
Для автобусов и транспорта с 8+ пассажирскими местами:
- При возрасте ТС от 2 лет — осмотр потребуется каждые полгода.
- Если транспортное средство моложе 2 лет, диагностика будет проводиться раз в год.
Для учебных автомобилей:
- Полугодовой техосмотр обязателен, если с момента выпуска прошло 5 и более лет.
Изменения направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок.