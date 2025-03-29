Первый технический поезд проехал по «коричневой» линии метро Петербурга

В ночь на 29 марта по тоннелю новой Красносельско-Калининской линии в Петербурге проехал первый поезд. Технический состав представлял из себя несколько мотоботов и платформ. Об этом в субботу, 29 марта, рассказали в пресс-службе компании «Метрострой» Северной столицы.
Он преодолел путь от «Нарвской» до «Юго-Западной», миновав «Путиловскую», и доставил необходимое метростроителям трансформаторное оборудование, — рассказали в метростроительной организации.
Шестая, коричневая, линия метрополитена Петербурга юго-западную и северо-восточную часть города. Она пройдет практически параллельно Кировско-Выборгской линии. Первая очередь состоит из двух станций — «Юго-Западная» и «Путиловская», которые планируют открыть до конца 2025 года. Продлить линию еще на две станции планируют не раньше 2030 года.