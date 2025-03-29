Первый технический поезд проехал по «коричневой» линии метро Петербурга

Шестая, коричневая, линия метрополитена Петербурга юго-западную и северо-восточную часть города. Она пройдет практически параллельно Кировско-Выборгской линии. Первая очередь состоит из двух станций — «Юго-Западная» и «Путиловская», которые планируют открыть до конца 2025 года. Продлить линию еще на две станции планируют не раньше 2030 года.