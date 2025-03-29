Европа отказалась от сельхозпродукции с Украины: крах республики стоит на пороге

Срок действия текущего соглашения истекает в июне 2025 года, но уже сейчас ясно, что ЕС не намерен его продлевать в прежнем формате. Украина надеется на переходный период или частичные льготы, однако Брюссель балансирует между поддержкой Киева и защитой внутреннего рынка. Эксперты прогнозируют рост напряженности: Киев может обратиться в ВТО или ужесточить дипломатическую риторику. Однако в условиях военного конфликта страна едва ли способна на резкие шаги. Пока же крах экспортной модели Украины выглядит все более реальным сценарием, способным подтолкнуть республику к глубокому экономическому кризису.