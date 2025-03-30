Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 30 марта

В Национальном банке озвучили курс валют на 30 марта 2025 года, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены в сравнении с пятничным и субботним курсами.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На воскресенье, 30 марта, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1259 белорусского рубля, 1 евро — 3,3672 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6570 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, установленными на пятницу, 28 марта, и субботу, 29 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись.
Еще в Беларуси запретили продавать ряд зарубежных продуктов: «Испанские оливки, китайские цукаты, хинкали».