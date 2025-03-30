В Госдуме объявили о необходимости проверить поставщиков семян

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что в России планируется увеличить посевные площади картофеля, на что выделено 500 миллионов рублей. Ожидается рост урожая уже в 2025 году, но все проблемы отрасли решить быстро не удастся. Из-за низкого урожая прошлого года импорт картофеля в Россию увеличится почти вдвое, а экспорт сократится. Цены на картофель в магазинах выросли на 92% в прошлом году, и импортный картофель также не дешев: его ввозят из Египта по цене около 100 рублей за килограмм, а Турция планирует поставлять ранний картофель.