Миронов подчеркнул, что ежегодно возникают проблемы с качеством семян.
Перед началом посевного сезона необходимо провести проверку качества семян, поставляемых оптовыми компаниями в розницу. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Перед началом нового посевного сезона необходимо срочно организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу», — приводит слова Миронова РИА Новости. Он подчеркнул, что ежегодно на российском рынке возникают проблемы с качеством посевного материала для огородов и подсобных хозяйств. Несмотря на программы импортозамещения, россияне по-прежнему зависят от импортных семян, доля которых достигает 80%, и многие из них не отличаются высоким качеством.
Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что в России планируется увеличить посевные площади картофеля, на что выделено 500 миллионов рублей. Ожидается рост урожая уже в 2025 году, но все проблемы отрасли решить быстро не удастся. Из-за низкого урожая прошлого года импорт картофеля в Россию увеличится почти вдвое, а экспорт сократится. Цены на картофель в магазинах выросли на 92% в прошлом году, и импортный картофель также не дешев: его ввозят из Египта по цене около 100 рублей за килограмм, а Турция планирует поставлять ранний картофель.