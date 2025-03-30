Эксперт объяснил, почему доллар упал, а цены взлетели

«Потому что связь между валютным курсом и инфляцией в России очень не прямая и короткие изменения валютного курса на цены повлиять не могут. Во-первых, даже если вы берете импортный товар на полки магазина, этот импортный товар надо привезти от границы в Россию, его надо растаможить, его надо упаковать, положить и продать. Поэтому реально получается что та цена, которая закладывается в товар при обретении за границей, она составляет не очень большую часть той цены, которая есть на полках», — рассказал экономист телеканалу 360.ru.