Эксперт объяснил, почему доллар упал, а цены взлетели

Изменения курса валют в меньшей степени влияет на инфляцию, чем другие факторы.
Несмотря на снижение курса доллара, россияне не увидели снижения цен в магазинах, потому что у курса и инфляции нет прямой связи. Об этом рассказал экономист Николай Кульбака.
«Потому что связь между валютным курсом и инфляцией в России очень не прямая и короткие изменения валютного курса на цены повлиять не могут. Во-первых, даже если вы берете импортный товар на полки магазина, этот импортный товар надо привезти от границы в Россию, его надо растаможить, его надо упаковать, положить и продать. Поэтому реально получается что та цена, которая закладывается в товар при обретении за границей, она составляет не очень большую часть той цены, которая есть на полках», — рассказал экономист телеканалу 360.ru.
Кроме того, отметил Кульбака, товары закупаются заранее, и сегодняшние цены формируются на основе сделок, заключённых несколько месяцев назад. Также на рост стоимости продукции внутри страны влияет не валютный курс, а внутренние издержки: рост зарплат, налоги и прочие экономические факторы.
Несмотря на инфляцию, в России можно заметить рекордный рост зарплат. Также возможно понижение цен на иномарки из-за укрепления рубля и ожидания возвращения западных компаний.