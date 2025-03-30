Челябинские пенсионеры заявили о низких зарплатах

Финансовый фактор доминирует среди проблем трудоустройства. Несмотря на то, что 23% пенсионеров отмечают рост интереса работодателей к их кандидатурам, предлагаемые зарплаты часто не соответствуют даже базовым потребностям. Другие сложности, такие как ограничения по здоровью (38%), отсутствие вакансий по специальности (22%) или эйджизм (6%), остаются вторичными на фоне неудовлетворительных доходов.
Доступные сферы занятости как из и какой— услуги, образование, розничная торговля, ЖКХ и рабочие профессии — также характеризуются низкооплачиваемыми позициями. В то же время высокодоходные области, такие как IT, финансы или юриспруденция, практически закрыты для возрастных соискателей из-за требований к технологическим навыкам и предубеждений.
Причины выхода на пенсию подтверждают финансовую мотивацию: 64% респондентов работают из-за нехватки средств. Лишь 32% стремятся к дополнительным доходам для путешествий, а 18% поддерживают семьи. При этом 56% пенсионеров признались, что трудятся также ради занятости, однако низкие зарплаты снижают ценность такой «активности».