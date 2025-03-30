Челябинские пенсионеры заявили о низких зарплатах

Финансовый фактор доминирует среди проблем трудоустройства. Несмотря на то, что 23% пенсионеров отмечают рост интереса работодателей к их кандидатурам, предлагаемые зарплаты часто не соответствуют даже базовым потребностям. Другие сложности, такие как ограничения по здоровью (38%), отсутствие вакансий по специальности (22%) или эйджизм (6%), остаются вторичными на фоне неудовлетворительных доходов.