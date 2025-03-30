Замена прав, штрафы и новые тарифы ОСАГО: по каким правилам теперь живут российские водители

Новые изменения вынудят тысячи водителей обновить водительские права.
Иностранцы, получившие вид на жительство или гражданство России до 1 апреля 2024 года, должны будут заменить свои водительские права на российские к 1 апреля 2025 года. В противном случае им придется заплатить штраф за управление транспортом с иностранными правами. Причем документ придется заменить не только мигрантам.
Это продолжение глобальных изменений для автомобилистов, которые начали вводить с 2025 года. С начала этого года в России уже ужесточили наказание за опасное вождение, нарушение ПДД, отсутствие полиса ОСАГО, вождение в нетрезвом виде не только. URA.RU важных изменениях для водителей.
Заменить права будут вынуждены тысячи водителей.
Раньше авто можно было водить даже с просроченными правами.
Заменить права будут вынуждены многие водителиФото: Александр Мамаев © URA.RU.
В 2022 году власти РФ приняли решение автоматически продлить действие водительских прав для поддержки граждан и снижения давления на экономику. После подписания постановления премьер-министром Михаилом Мишустиным, многие россияне смогли легитимно водить автомобиль даже с просроченными правами. В конце 2023 года правительство также продлило такую возможность. Национальные водительские права, которые должны были прекратить свое действие в ближайшие два года, автоматически продлевались на три года.
Теперь такой возможности не будет.
С 2025 года ранее продленные права снова станут недействительными. В соответствии со статьей «Управление транспортным средство», вождение без действующих прав повлечет штраф от пяти до 15 тысяч рублей и отправку транспортного средства на штрафстоянку.
Иностранцам на заметку.
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Кроме того, с 1 апреля 2025 года иностранные водительские удостоверения лиц, получивших гражданство или вид на жительство в России более года назад, будут считаться недействительными. Водителям предстоит сдать теоретический экзамен, чтобы получить национальные права. Однако есть исключения для белорусских граждан — им не придется менять документ, так как водительское удостоверение этой страны действительно в России.
Причем замена иностранных водительских прав на отечественные, кроме избавления от штрафов, даст новым гражданам РФ ряд других преимуществ. В частности, замена позволит открыть для них подкатегорию «B1», что дает право управлять снегоходами, трициклами и квадроциклами без дополнительных экзаменов.
Процесс замены прав.
Необходимые документы: Для замены прав требуется действительная медицинская справка по форме № 003-В /у. В случае потери или повреждения прав, справка не требуется, если срок действия удостоверения еще не истек.
Стоимость и сроки: Медицинская комиссия может занять более одного рабочего дня, а стоимость медицинской справки составляет от 2,5 до 6 тысячи рублей. Госпошлина за замену прав составляет две тысячи рублей. При оформлении через ГАИ или «Госуслуги» сроки выдачи новых прав могут варьироваться от нескольких дней до десяти рабочих дней.
Экзамены на получение прав по новым правилам.
Пока над изменениями только думают.
ГАИ прорабатывают новые стандарты сдачи теоретического экзамена на праваФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Журналисты выяснили, что в настоящий момент в России работают над нововведениями при сдаче теоретического экзамена для получения водительских прав. Предполагается, что скоро новых водителей будут ждать изменения. Источник издания «АвтоВзгляд» сообщает, что рабочая группа Министерства внутренних дел (МВД) России разрабатывает новый метод проверки знаний, который не имеет аналогов в существующей практике. Однако пока что эти изменения не носят официальных характер.
Согласно рабочей группе, под председательством начальника НЦ БДД МВД РФ Дмитрия Митрошина, новый подход позволит оценивать реальные знания правил дорожного движения у кандидатов, а не их способность запоминать ответы, передает MK.RU. Несмотря на это, статистика ГИБДД показывает, что только 40% кандидатов успешно сдают теорию с первого раза, что ставит под сомнение эффективность текущей системы.
«А потом на экзамене в ГИБДД будут задаваться эти самые вопросы, да еще с меняющимися изображениями — этакая “карусель картинок”. Предполагается, что благодаря этому экзаменуемый, не зная вопросов, не сможет заранее их прорешать. Таким образом, “карусель картинок” имеет все шансы превратиться в угадайку по принципу рулетки в казино», — пишут журналисты, анализируя потенциальные нововведения.
Кроме того, обнаружено, что среди используемых вопросов 157 содержат ошибки. Причем предложение рабочей группы не сопровождается официальными документами или приказами, что оставляет пространство для неформальных изменений и возможных коррупционных рисков. Изменения могут также повлиять на профессиональное обучение водителей и увеличить число пересдач, считают автоэксперты.
К сдаче на права допускают не всех.
Стоит напомнить, что с 1 апреля 2024 года водителям, которые привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, сложнее сдать на права. Их допускают до экзаменов только через год после завершения сроков административного наказания.
Автомобилисты теперь живут по новым штрафам.
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С 1 января 2025 года в России вступили в силу увеличенные штрафы для автомобилистов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Размер штрафов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков был увеличен. Законопроект был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и принят 12 декабря 2024 года.
Превышение скорости: Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил увеличение штрафов за превышение скорости на 50%. Теперь, за превышение скорости более 80 км/ч штраф составляет 7,5 тысячи рублей. За превышение скорости от 20 до 40 км/ч размер штрафа установлен в размере до 750 рублей.
Пьяное вождение: В соответствии с новыми правками, за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрен штраф до 45 тысяч рублей. Такой же штраф налагается на водителя, который отказывается проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Санкции за опасное вождение: В случае выезда на встречную полосу предусмотрен штраф до 7,5 тысяч рублей. Проезд на запрещающий сигнал светофора влечет штраф до 1,5 тысяч рублей.
Новые штрафы для водителей действуют уже несколько месяцевФото: инфографика URA.RU.
Нарушения при парковке и использовании обочины: За неправильную парковку или остановку на проезжей части, а также за использование обочины в качестве полосы движения установлен штраф до 2 250 рублей. Игнорирование требований дорожных знаков и разметки карается штрафом до 750 рублей.
Другие нарушения: Если водитель выехал на встречную полосу для объезда препятствия, нарушая при этом правила, штраф составит от 1 500 до 2 250 рублей. Движение по полосам, предназначенным только для маршрутных транспортных средств, также карается штрафом до 2 250 рублей.
Нарушения, приведшие к легкому вреду здоровью: В случае нарушения ПДД, которое привело к причинению легкого вреда здоровью другого человека, размер штрафа будет колебаться от 3 750 до 7 500 рублей.
Скидки по штрафам стали меньше.
Скидка по штрафам: С начала 2025 года условия оплаты штрафов для водителей изменились. Ранее предоставлялась скидка в размере 50%, теперь же она составляет только 25%. В то же время продлен срок для оплаты штрафа со скидкой с 20 до 30 дней со дня вынесения постановления.
Оплатить штраф можно через банковское приложение, на почте, на сайте Госавтоинспекции и другие платежные сервисы. Также оплатить можно с помощью «Госуслуги».
Изменения ОСАГО.
С 1 января 2025 года наличие полиса ОСАГО становится обязательным в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. За отсутствие полиса предусмотрен штраф в размере 800 рублей.
С 1 января по ОСАГО действуют новые правилаФото: Анна Майорова © URA.RU.
Кроме того, теперь убытки по ОСАГО можно урегулировать полностью онлайн. Заявление о возмещении можно подать через Госуслуги, сайт или мобильное приложение страховой компании, а также используя финансовую платформу. Необходимо заполнить электронную форму, указав номер европротокола и загрузить скан-копии всех требуемых документов. Страховая компания примет решение в течение 20 дней.
Кроме того, с 27 января 2025 года Банк России обновил тарифы ОСАГО для мотоциклов, грузовиков и общественного транспорта. Ценовой коридор был расширен, минимальная и максимальная цена полиса ОСАГО для грузовиков изменена с 1163—9934 рублей до 930−11 921 рубля.
Также с 1 марта 2025 года полис ОСАГО больше не требуется для регистрации автомобиля. Для регистрации в ГАИ необходимы заявление, паспорт, документы на машину, квитанция об оплате госпошлины и диагностическая карта для автомобилей старше четырех лет.