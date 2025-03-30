Замена прав, штрафы и новые тарифы ОСАГО: по каким правилам теперь живут российские водители

Кроме того, с 1 апреля 2025 года иностранные водительские удостоверения лиц, получивших гражданство или вид на жительство в России более года назад, будут считаться недействительными. Водителям предстоит сдать теоретический экзамен, чтобы получить национальные права. Однако есть исключения для белорусских граждан — им не придется менять документ, так как водительское удостоверение этой страны действительно в России.