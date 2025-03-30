Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший БЦБК станет новым районом Байкальска и всесезонным курортом?

ВЭБ.РФ представила проект развития территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Источник: Соцсети

Планируется создание современного района Байкальска и всесезонного курорта международного уровня. Об этом сообщает сайт «ИрСити».

Проект включает строительство жилья, гостиниц, объектов инфраструктуры водного транспорта, ресторанов, парков, общественных пространств, конгресс-центра, вело- и пешеходных маршрутов, спортивных объектов. Объем инвестиций превысит 40 миллиардов рублей, половина из которых — частные. Ожидается, что налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят более 11 миллиардов рублей, а также будет создано около 1,5 тысячи рабочих мест.