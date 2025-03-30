Бывший БЦБК станет новым районом Байкальска и всесезонным курортом?

Проект включает строительство жилья, гостиниц, объектов инфраструктуры водного транспорта, ресторанов, парков, общественных пространств, конгресс-центра, вело- и пешеходных маршрутов, спортивных объектов. Объем инвестиций превысит 40 миллиардов рублей, половина из которых — частные. Ожидается, что налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят более 11 миллиардов рублей, а также будет создано около 1,5 тысячи рабочих мест.