Сколько в Крыму участников СЭЗ

Кроме того, в регионе продолжается работа по развитию государственно-частного партнерства. Сейчас в Крыму 16 концессионных соглашений, 12 из них — в сфере ЖКХ, два проекта по технологическому комплексу обустройства автомобильных дорог для безопасности дорожного движения и один в сфере обращения с бытовыми отходами, сообщила Кивико.