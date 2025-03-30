Сколько в Крыму участников СЭЗ

«На 1 января 2025 года у нас 1167 участников в свободной экономической зоне. Общий объем заявленных инвестиций 248 миллиардов рублей, но фактически эта сумма уже превысила 395 миллиардов. Все участники СЭЗ перевыполняют взятые обязательства», — сказала Кивико.
По ее словам, СЭЗ является популярным механизмом привлечения инвестиций: в 2024 году заключено 128 договоров с заявленным объемом инвестиций 53,6 миллиарда рублей.
Также участники свободной экономической зоны перевыполняют обязательства и по созданию рабочих мест: планировалось создать 69 тысяч рабочих мест, а фактически уже создано 98 тысяч, уточнила Кивико.
Кроме того, в регионе продолжается работа по развитию государственно-частного партнерства. Сейчас в Крыму 16 концессионных соглашений, 12 из них — в сфере ЖКХ, два проекта по технологическому комплексу обустройства автомобильных дорог для безопасности дорожного движения и один в сфере обращения с бытовыми отходами, сообщила Кивико.
Также, по ее словам, сформирован сводный перечень 400 объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории республики.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.