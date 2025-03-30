В этом году в столице капитально отремонтируют 45 жилых домов рядом с парками

Сначала мастера промоют стены фасада и разошьют швы, а затем нанесут антигрибковую защиту в местах намокания и восстановят кирпичную кладку. На завершающем этапе стены из неокрашенных кирпичных блоков гидрофобизируют, защитив их от воздействия любых осадков. По окончании основного объема работ отремонтируют входные группы и балконы, а затем заменят отливы и водосточные трубы, окрасят цоколь и обустроят новую отмостку.