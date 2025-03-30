В этом году в столице капитально отремонтируют 45 жилых домов рядом с парками

Среди зданий, входящих в столичную программу капитального ремонта жилого фонда, есть множество домов, которые находятся рядом с парками. В 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приведут в порядок 45 таких зданий.
Дом возле парка «Отрадное»
В список вошел 12-этажный многоквартирный дом на Отрадной улице (дом 1), который построили в 1982—1983 годах по проекту типовой серии. Он расположен рядом с парком «Отрадное». На его фасадах нет декоративных элементов.
Здесь отремонтируют крышу, заменят магистрали инженерных систем. Специалисты используют передовую технологиию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Этот способ позволяет качественно улучшить внешний вид объекта, а также восстановить его технические характеристики.
Для удобства жителей работы разобьют на несколько этапов. Сначала промоют стены дома, уберут трещины и отобьют отваливающуюся плитку. Затем нанесут адгезионную грунтовку, эластичные клеевые смеси, а сверху положат финишные слои из декоративной штукатурки и специальной стойкой фасадной краски. Межпанельные швы расчистят и заново загерметизируют с помощью передовых отечественных материалов. По колористическому решению дом окрасят в классический белый и «морозный синий» цвета.
Кроме того, в местах общего пользования мастера установят современные оконные блоки, восстановят входные группы. Они обновят цокольную часть здания и заменят отливы. Когда основные работы по ремонту фасада закончатся, специалисты обустроят новую отмостку. На крыше уложат новый кровельный настил, восстановят вентиляционные шахты и выходы. Помимо этого, в здании заменят магистрали теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.
Дом около парка Генерала Жадова
Еще в этом году преобразится пятиэтажное жилое здание на улице Гамалеи (дом 6). Поблизости расположен парк Генерала Жадова. Дом построили в 1961 году по проекту типовой серии. На его фасадах есть декоративные элементы, по периметру тянется венчающий карниз. Подъезды выделены прямоугольными порталами.
Здесь обновят фасады и крышу, заменят ряд инженерных систем. До начала капремонта специалисты создали индивидуальный проект проведения работ, в котором учли все особенности здания.
Сначала мастера промоют стены фасада и разошьют швы, а затем нанесут антигрибковую защиту в местах намокания и восстановят кирпичную кладку. На завершающем этапе стены из неокрашенных кирпичных блоков гидрофобизируют, защитив их от воздействия любых осадков. По окончании основного объема работ отремонтируют входные группы и балконы, а затем заменят отливы и водосточные трубы, окрасят цоколь и обустроят новую отмостку.
Мастера восстановят каркас крыши, заменят кровельное покрытие. Все деревянные конструкции обработают огнебиозащитным составом, утеплят чердачное помещение. Помимо этого, в доме проложат новую электросеть, заменят стояки центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также систему центрального отопления.
Дом недалеко от Сиреневого сада
В 2024 году уже привели в порядок девятиэтажное здание на Щелковском шоссе (дом 12, корпус 1). Поблизости расположен Сиреневый сад. Дом построили в 1969 году по проекту типовой серии. Его отличают лаконичные по стилистике фасады без декоративных элементов, прямоугольные окна и лоджии.
Здесь обновили фасад, крышу и заменили ряд инженерных систем. В Москве наружные стены панельных домов, изначально облицованных мелкоразмерной плиткой, ремонтируют с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Это требует от мастеров высокого профессионализма.
Работы разделили на несколько этапов. Сначала стены дома промыли, исправили геометрию панелей, затем нанесли клеевые составы с армирующей сеткой, слои декоративной штукатурки и краски, а также привели в порядок межпанельные швы. По колористическому решению фасад окрасили в кремово-белый цвет и оттенок «красный муравей».
Стены расчистили и вновь заделали современным материалом, который не позволит проникнуть внутрь влаге и холоду. По окончании основного объема работ в доме установили стеклопакеты в местах общего пользования, обновили облицовку цоколя. Привели в порядок входы, отремонтировали внутренние и наружные откосы, на крыше заменили кровельный настил. Внутри здания специалисты заменили магистрали водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.
В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что реализуемая в столице региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».