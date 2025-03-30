В МАРТ рассказали, хватает ли в Беларуси запасов овощей и яблок

Ранее МАРТ проверил, есть ли в магазинах картошка. Всего было обследовано 437 торговых объектов, при этом в 3% магазинов картофель отсутствовал. Еще в 10% проверенных объектов были обнаружены клубни с механическими повреждениями и пораженные болезнями.