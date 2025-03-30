В МАРТ рассказали, хватает ли в Беларуси запасов овощей и яблок

В частности, сейчас запасы картофеля в стабилизационных фондах на 16% превышают объемы, предусмотренные графиком закладки. Запасы моркови составляют 118%, капусты — 133%, свеклы — 104%, яблок — 171%, репчатого лука — 140%.
Причем для обеспечения внутреннего рынка правительство Беларуси неоднократно вводило лицензирование на вывоз картофеля. Например, ограничения сроком на три месяца были введены в конце прошлого года. В марте их продлили еще на три месяца.
Ранее МАРТ проверил, есть ли в магазинах картошка. Всего было обследовано 437 торговых объектов, при этом в 3% магазинов картофель отсутствовал. Еще в 10% проверенных объектов были обнаружены клубни с механическими повреждениями и пораженные болезнями.